Quem gravou a conversa de Luís Filipe Vieira?

Como foi gravada a conversa telefónica em que o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, fala sobre a transferência do treinador do clube, Rui Vitória, com o empresário César Boaventura? “Ou foi gravada ilegalmente, e é bastante grave, ou é legal, mas foi gravada no âmbito de um processo judicial e é uma violação do segredo de justiça. O que é muito grave”, diz ao PÚBLICO fonte oficial do clube do Benfica.

O empresário César Boaventura já confirmou na segunda-feira à noite, à TVI24, a veracidade da conversa. “A conversa é 100% real. É uma parte que as pessoas querem contextualizar à sua maneira. O próprio presidente refere na conversa que Rui Vitória é um treinador que não vai vender barato e que a cláusula de rescisão são 15 milhões”, esclareceu.

A conversa telefónica entre Luís Filipe Vieira e César Boaventura que foi esta segunda-feira revelada no YouTube mostra uma conversa, em Dezembro de 2017, na qual o presidente do Benfica fala da possibilidade de transferir Rui Vitória para o clube inglês Everton. E sobre a hipótese de contratar Marco Silva (que, à época, treinava o Watford) para o cargo.

César Boaventura teria a tarefa de falar com o empresário de Rui Vitória, Mohamed Afzal, para apurar as condições de uma transferência para Inglaterra.

Boaventura revela a Luís Filipe Vieira que o Everton ofereceu nove milhões de euros ao Watford para contratar o técnico português, mas que o Watford não aceitou. Vieira responde: “Então, se não for 15, podem ser 10 milhões. Não há nada como falar com eles.”

Luís Filipe Vieira vai esta noite dar uma entrevista, pelas 20h, à TVI e TVI24, na véspera do dia em que celebra os 15 anos em que foi eleito.

