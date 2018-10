Filipe Vieira garante Rui Vitória até ao final do seu contrato

Luís Filipe Vieira garantiu nesta terça-feira que, por sua vontade, Rui Vitória vai cumprir o seu contrato de treinador da equipa de futebol até ao fim, independentemente dos resultados.

"O Rui é o treinador indicado para desenvolver o projecto do Benfica", afirmou o líder dos "encarnados" em entrevista à TVI.

Desvalorizando a revelação da chamada telefónica revelada pela comunicação social, na qual o presidente do Benfica surgia a negociar uma possível venda do técnico em Dezembro de 2017, Filipe Vieira deu o seu voto de confiança ao actual treinador. "O Rui Vitória tem feito um trabalho fantástico. Consegue ter sempre equipas fantásticas, competitivas, nunca esquecendo a formação do Benfica. É o homem certo para o projecto que o Benfica quer. Por minha vontade garanto que ele será o treinador até ao final do seu contrato [2020]. Só se ele não quiser ficar", declarou o presidente benfiquista.

E Vieira foi mesmo mais longe. "Se o Rui Vitória saísse neste momento era altamente prejudicial para o Benfica."

No que diz respeito aos vários casos judiciais que envolvem o clube da Luz, Filipe Vieira assegura que o emblema "encarnado" não cometeu nenhuma ilegalidade. "Se algum dia se provar que o Benfica teve ou praticou actos menos lícitos e que levam à corrupção ou se houver actos de corrupção, garanto que me demito", declarou.

Já em relação a Paulo Gonçalves, actualmente constituído arguido no caso "E-Toupeira" e ex-assessor jurídico dos "encarnados", Filipe Vieira frisou que se trata de uma pessoa da sua confiança e da confiança do Benfica. "É meu amigo e eu sou amigo dele", afirmou. Embora, logo a seguir, tenha acrescentado: "Não misturo o Paulo Gonçalves com o Benfica."

Desconcertante foi a explicação dada para a forma como o líder das “águias” dá o seu aval ao pedido de oferta de bilhetes para os jogos no Estádio da Luz: “Ordem para dar bilhetes? Continuo a fazer o mesmo. Ok, ok, ok. Acha que tenho tempo para andar a ler ao pormenor os mails que recebo a pedirem bilhetes. Assino de cruz”, respondeu Vieira.

"Serei de novo candidato"

Quanto ao futuro, Filipe Vieira confessou que tem a intenção de se recandidatar, pelo menos, a mais um mandato. Com dois anos ainda pela frente, o actual líder dos benfiquistas assegurou que será candidato a mais um mandato de quatro anos. E ainda deixou a porta aberta para continuar por mais tempo depois disso: "Se tiver de fazer mais vou fazer."

Em relação à equipa de futebol, Filipe Vieira mantém a intenção de continuar a investir na formação. "Imagine que nós tínhamos capacidade para reter os talentos. Neste momento estamos a fazê-lo. O Benfica não vai vender nenhum jogador do Seixal. A única possibilidade se quiser sonhar na Europa é reter os talentos. O Benfica teve propostas de 40 milhões de euros e 35 milhões e não os vendeu. Recusámos 75 milhões de euros por 2 jogadores [Rúben Dias e Gedson]. Vejam lá se não estão felizes a jogar", revelou, antes de acrescentar que João Félix também verá o seu contrato renovado e melhorado.

Em relação a outros jogadores do plantel, Filipe Vieira revelou que Jonas é o jogador mais bem pago do Benfica e que já estava nessa condição antes de renovar. Quanto a Salvio, o presidente do Benfica revelou o desejo de renovar o contrato com o argentino: "O Benfica tem toda a vontade em que ele fique e o Salvio também terá toda a vontade em ficar." E em relação ao mercado de Inverno, o líder dos benfiquistas manifestou o desejo de reduzir um pouco o plantel. "Pode haver um caso ou outro onde poderemos mexer. Neste momento temos um plantel com 28 jogadores, somos capazes de encurtá-lo um pouco. Sair Ferreyra? Não sou eu que vou decidir isso . É o nosso treinador. Não estou a ver que seja o Ferreyra", declarou.

Sobre a suposta tentação para cometer uma loucura no tempo do consulado de Bruno de Carvalho como presidente do Sporting, indo buscar jogadores ao rival. "Se Bruno de Carvalho tivesse continuado, éramos capazes de cometer uma ou duas loucuras. Mas no dia em que Sousa Cintra começou a comandar a SAD garanti que não íamos buscar ninguém ao Sporting. Íamos atacar dois ou três jogadores", afirmou.

