Massive Attack regressam a Mezzanine em Portugal

O grupo britânico Massive Attack vai trazer o espectáculo MezzanineXX1 a Portugal. A actuação está agendada para 18 de Fevereiro em Lisboa, na sala do Campo Pequeno, informou esta terça-feira a promotora Everything is New.

"O espectáculo irá reinterpretar Mezzanine", garante a promotora, "usando áudio reconstruído de samples e influências originais do álbum.

Em comunicado, a promotora explica que no 21.º aniversário do terceiro álbum dos mestres do trip-hop a digressão mundial passará por Portugal e consiste "numa produção audiovisual de Elizabeth Fraser, desenhada por Robert Del Naja, com mais participações que serão anunciadas posteriormente".

Del Naja, que diz que este "vai ser um trabalho único, o nosso próprio pesadelo nostálgico", é uma das metades do núcleo central do grupo, composto ainda por Grantley Marshall.

Mezzanine um dos mais celebrados trabalhos dos Massive Attack e aquele que catapultou o duo para a centralidade na cultura musical dos anos 1990. Dele constam temas como Teardrop ou Inertia Creeps, mas também Angel. A sua produção foi problemática e repleta de tensões dentro da banda, com um dos seus colaboradores, Vowles, a abandonar a banda. Estreou-se no primeiro lugar do top de vendas britânico.

Os bilhetes para o espectáculo estarão à venda a partir de sexta-feira, 2 de Novembro. Os Massive Attack são presença regular nos palcos portugueses, tendo actuado em festivais e salas de concertos mais intimistas.

