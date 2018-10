Festa Mundial da Animação vai atribuir prémios em Portalegre

Portalegre, no Alto Alentejo, é por estes dias a cidade de acolhimento da Festa Mundial da Animação, iniciativa que todos os anos, desde 2002, celebra a primeira projecção pública de imagens animadas na história, realizada em Paris, no dia 28 de Outubro de 1892, pelo animador francês Charles-Émile Reynaud (1844-1918).

Em Portugal, a festa é promovida pela Casa da Animação, com sede no Porto, que este ano transportou a 17.ª edição da festa para Portalegre, que desde o passado dia 28 e até 2 de Novembro está a acolher a projecção de filmes, a realização de masterclasses e oficinas para crianças e famílias, além de painéis temáticos e exposições. E que no último dia do programa vai atribuir o Prémio Nacional da Animação (PNA) nas categorias de filmes profissionais, filmes de escolas e filmes de oficinas.

“Nós escolhemos Portalegre porque foi a cidade que nos acolheu e porque o Instituto Politécnico local [IPP] tem um curso de animação”, disse à agência Lusa Ana Carina Estróia, da Casa da Animação, na apresentação do programa.

Além destes factores, a responsável explicou ainda que para desenvolver esta iniciativa a Casa da Animação recebeu financiamento do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e do município de Portalegre.

As diferentes iniciativas da festa estão a decorrer no Centro de Artes e do Espectáculo de Portalegre (CAEP) e na Escola Superior de Educação do IPP, enquanto as exposições estão patentes na galeria de São Sebastião. Os filmes concorrentes ao PNA estão documentados em cartazes e outros testemunhos entre a galeria atrás referida e o foyer do CAEP.

Ao prémio, concorrem, este ano, sete produções profissionais, seis filmes de escolas e outros tantos de oficinas, os nomeados na categoria profissional sendo os seguintes: 28 de Outubro, de Tiago Albuquerque; 4 Estados de Matéria, de Miguel Pires de Matos; Agouro, de David Doutel e Vasco Sá; À Tona, de Filipe Abranches; Entre Sombras, de Alice Guimarães e Mónica Santos; Porque É Este o Meu Ofício, de Paulo Monteiro; e Razão Entre Dois Volumes, de Catarina Sobral.

