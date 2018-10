Princesa japonesa renuncia ao estatuto real para casar

A princesa Ayako casou nesta segunda-feira numa cerimónia tradicional no santuário de Meiji, em Tóquio, tornando-se no último membro da família real japonesa a abandonar o seu estatuto. Afinal casou com um empresário que não pertence à realeza.

Com 28 anos, a terceira filha do príncipe Takamado casou com Kei Moriya, 32 anos, funcionário da companhia de navegação Nippon Yusen. “Estou muito contente por casar e temos muitas pessoas a vir visitar-nos ao santuário e a felicitar-nos”, declarou Ayako numa conferência de imprensa depois da cerimónia privada.

Característico da aristocracia japonesa, a princesa usou um quimono e penteou o cabelo num penteado tradicional, enquanto o noivo usou um fato preto com calças cinzentas.

Nas últimas três gerações, a família real japonesa tem tido a liberdade para casar com quem quiser. O imperador Akihito foi o primeiro príncipe coroado a casar com uma rapariga que não pertencia à realeza. Conheceram-se num campo de ténis e o amor do imperador acabou por se tornar na imperatriz Michiko.

O príncipe coroado Naruhito, que tomará o lugar de Akihito quando este abdicar no próximo ano, o seu irmão Fumihito, os sobrinhos Hisahito e Masahito e o irmão do actual imperador são os únicos quatro membros masculinos na linha de sucessão ao trono.

