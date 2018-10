Portugal já cumprimentou o novo Presidente brasileiro

Marcelo Rebelo de Sousa enviou mensagem de felicitações a Jair Bolsonaro

O Presidente da República enviou no domingo pouco depois das 22h uma "mensagem de felicitações" ao novo Presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, na qual se referiu aos "laços de fraternidade" bilaterais e à "significativa comunidade" portuguesa neste país.

PUB

Numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, lê-se que Marcelo Rebelo de Sousa "enviou uma mensagem de felicitações ao Presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, na qual fez referência aos laços de fraternidade que unem Portugal e o Brasil".

PUB

Segundo a mesma nota, o chefe de Estado fez também referência "à significativa comunidade de portugueses e luso-descendentes residentes no Brasil", bem como "à cada vez mais importante comunidade brasileira" em Portugal.

PUB

António Costa cumprimenta Bolsonaro em nome do Governo português

O primeiro-ministro cumprimentou, em nome do Governo português, o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, salientando a relação bilateral "intemporal" entre os dois países, assente numa língua comum" e "fortes laços históricos".

"O Governo português cumprimenta o Presidente eleito do Brasil, país com o qual mantemos uma relação bilateral intemporal, assente numa língua comum, em fortes laços históricos, económicos e culturais, e na presença, em ambas as sociedades, de comunidades dinâmicas e plenamente integradas", refere o primeiro-ministro, depois de questionado pela agência Lusa sobre os resultados na segunda volta das eleições presidenciais brasileiras.

PNR envia "parabéns" a Bolsonaro e ao país pela escolha

O líder do Partido Nacional Renovador (PNR) enviou, através da rede Twitter, "parabéns" a Jair Bolsonaro, e ao Brasil, pela escolha eleitoral.

"O país foi resgatado das garras esquerdistas e vai conhecer nova época de apogeu", escreveu o líder do partido de extrema-direita, José Pinto Coelho.

PSD: "As relações entre os países são relações Estado a Estado, não são relações entre a pessoa A e a pessoa B"

O dirigente do PSD Tiago Moreira de Sá defendeu que a eleição de Jair Bolsonaro como Presidente do Brasil em nada altera o relacionamento bilateral e que Portugal deve manter "óptimas relações" com o Estado brasileiro, "independentemente de quem é o seu Presidente".

Tiago Moreira de Sá argumentou que "as relações entre os países são relações Estado a Estado, não são relações entre a pessoa A e a pessoa B e essas relações permanecem, com base nos interesses e nos valores comuns, mas sobretudo nos interesses comuns, independentemente dos candidatos que ganham eleições".

"Em relação à vida política interna dos outros Estados, nunca nos pronunciámos e não faz sentido os países estarem a pronunciar-se sobre a política interna dos outros países. É um princípio de respeito pela soberania dos Estados, que se traduz na não intromissão na vida política de outros Estados", sustentou, acrescentando que "isto é válido para o Brasil, como é válido para qualquer outro país".

BE pede vigilância da comunidade internacional

A deputada do Bloco de Esquerda Joana Mortágua apelou à "vigilância total" da comunidade internacional perante uma possível "degradação democrática" no Brasil após as eleições deste domingo.

PUB

"É uma vitoria que tem que ser respeitada, mas que nos deixa, enquanto democratas, muito tristes porque diz muita coisa sobre a fragilidade das democracias, que julgávamos estarem sólidas e conquistadas", disse Joana Mortágua, em declarações à agência Lusa.

"As forças democráticas do Brasil têm de participar, não abdicar de participar de um regime que ainda é democrático. Não atirar a toalha ao chão, continuar a construir um futuro governo do campo democrático e continuar todos os dias a lutar contra as ideias" de Jair Bolsonaro, sustentou.

PCP sublinha "condições extraordinariamente difíceis" da campanha de Haddad

Numa nota enviada às redacções, o PCP saúda “os comunistas e as demais forças democráticas e progressistas brasileiras que convergiram na candidatura de Fernando Haddad e Manuel D’Ávila”, sublinhando as “condições extraordinariamente difíceis” da candidatura. “Um resultado que é, em si mesmo, um valor para continuar a enfrentar com determinação a ameaça fascista e defender a democracia”, descreve a nota.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para o PCP, a vitória de Bolsonaro é "um gravíssimo desenvolvimento da ofensiva contra os direitos dos trabalhadores e do povo brasileiro", fruto de uma "sistemática acção" de apoio ao candidato de extrema-direita promovida pelos "grandes meios de comunicação social" e pelas "redes sociais".

Livre pede a Portugal que abra portas a brasileiros que peçam "asilo político"

Face ao discurso “profundamente autoritário, racista, homofóbico, misógino e averso à sustentabilidade do planeta” de Bolsonaro, o partido Livre pede que, se forem postas em prática políticas “discriminatórias e atentatórias dos direitos humanos das mulheres, da comunidade LGBT, dos negros ou índios brasileiros, ou quaisquer outras minorias”, Portugal e a União Europeia abram as portas a todos os brasileiros que “pedirem asilo político”.

PUB