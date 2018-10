Na Carolina do Norte, nos EUA, Catalina Kulczar indignava-se com as leis preconceituosas em relação aos casais homossexuais. A fotógrafa pôs-se a pensar e parecia-lhe inconcebível que um casal que se amava não pudesse casar-se, tal como ela havia feito, só porque eram do mesmo sexo. Estávamos em 2009. A esvaziar a frustração, Catalina Kulczar iniciou uma busca por casais homossexuais que aceitassem ser fotografados e contar a sua história. Tim e Ron foram os primeiros e, durante 30 dias, mostraram-se aos transeuntes num outdoor numa estrada na Carolina do Norte. E quebraram preconceitos.

Mas era pouco. E a fotógrafa começou uma viagem por todo o país em busca de outros casais que pudessem contar a sua história. Que mostrassem que "amor é amor", independentemente do género. O projecto Let the Love Reign (Deixem o Amor Reinar) está a promover actualmente uma campanha de crowdfunding (a fechar dentro de poucos dias) para financiar a publicação de um livro de 208 páginas e 50 casais. "Algumas pessoas podem casar-se no local onde vivem, outras viajam para outro estado para o fazerem, outras ficam apenas por pequenas cerimónias. Vivemos um momento particular na história da igualdade no casamento", declarou Catalina ao projecto Cool Hunting. "Acho que minha filha e as futuras gerações ficarão surpresas com as batalhas legais e os desafios que as pessoas enfrentaram."