As imponentes rochas acastanhadas do Utah estão envolvidas num céu púrpura e estrelado. À direita, vê-se a Via Láctea e à esquerda, mais ao longe, a galáxia de Andrómeda. No topo de uma das montanhas, um fotógrafo sozinho à procura do melhor enquadramento. Por mais esforçada que seja a descrição, nada como ver a fotografia do americano Brad Goldpaint, considerada a melhor fotografia do espaço em 2018 pelo Observatório Real de Greenwich.

“Para mim esta soberba imagem é emblemática de tudo o que significa ser astrofotógrafo: o equilíbrio entre a luz e a escuridão, as texturas e tons contrastantes da terra e do céu e o fotógrafo sozinho sobre a montanha”, disse à BBC Will Gater, um dos júris, sobre a fotografia tirada em Moab, cidade daquele estado norte-americano.

Ao todo, a competição de fotografia, que tem o apoio da empresa Insight Investment e da revista da BBC Sky at Night, recebeu este ano, na sua décima edição, mais de 4200 submissões de fotógrafos de astronomia amadores e profissionais de 91 países. A foto vencedora, intitulada Transport the Soul (transportar a alma, em tradução livre), valeu 13 mil dólares (perto de 11 mil euros) ao autor. Os restantes dez vencedores de outras categorias receberam cada um 1950 dólares (cerca de 1700 euros). Todas estas imagens, bem como algumas das distinguidas em edições passadas, podem ser vistas em exposição no Museu Marítimo Nacional, em Londres, até 5 de Maio de 2019.

Independentemente do prémio monetário, fica a garantia que todas as fotografias são de cortar a respiração. Para comprovar, basta percorrer a fotogaleria e mergulhar nesta odisseia pelo espaço.