O Brasil em sentido

Espero que o capitão da reserva Jair Messias Bolsonaro não cumpra o que prometeu em campanha presidencial: “Esses marginais vermelhos serão banidos da nossa pátria.” O quinto maior país do mundo em área territorial e o sexto em população não pode ser governado por um caceteiro. A governação “petista” foi um misto de apoio aos mais desfavorecidos e um oceano de corrupção. O Partido dos Trabalhadores é culpado pelo efeito Bolsonaro. O discurso de Jair replica o tremendo sentimento de insegurança vivido no Brasil. A criminalidade é o pão nosso de cada dia. Contudo, não devemos esquecer os candidatos a Bolsonaro na pátria lusa. Eles estão aí. Nas últimas autárquicas, em Loures, o “naro” português recebeu 21% dos votos.

Ademar Costa, Póvoa de varzim

Professores exaustos

O resultado de um estudo sob a égide da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH), publicado aqui, no PÚBLICO, no pretérito dia 20, visando “As condições de Vida e Trabalho na Educação em Portugal “, revelou dados preocupantes que não serão despiciendos e sobre os quais o Governo, mais propriamente o Ministério da Educação, terá forçosamente de se debruçar e chegar a conclusões. Assim, e em traços gerais, quase metade dos professores, 47,8%, revela sinais de exaustão emocional e profissional. Outros 42,5% não se sentem realizados profissionalmente. Mais: cerca de 22 mil docentes entendem que tomam medicação (em demasia) e outros 9000 consomem álcool ou droga em excesso. (...) E esta insatisfação e mal-estar na docência culmina quando mais de oito em cada dez expressam uma vontade “elevada” ou “muito elevada” de obter a reforma antecipada! Ou seja, quase ninguém gosta de permanecer neste ensino burocrático, extenuante e indisciplinado em que vivemos. Por sua vez, o Governo, perfidamente, penaliza – em muito – a pretensão de reforma antecipada. (...)

António Cândido Miguéis, Vila Real

Crescimento sem desenvolvimento

Nas duas últimas décadas, o PIB da Califórnia cresceu 78% e o desemprego situa-se nos 4%, o que constitui um dos valores mais baixos do mundo. No entanto, os dividendos da criação de riqueza não têm sido correctamente distribuídos (...) e as famílias mais ricas viram a diferença de salários, em relação aos mais pobres, crescer de 6,5 vezes, para 14 vezes. (...) No mundo actual, por vezes, taxas de desemprego baixo e crescimento económico não significam prosperidade ou melhor qualidade de vida, mas sim a existência de um exército de trabalhadores de baixas qualificações mal pagos e sujeitos às condições precárias do mercado de trabalho.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

O PÚBLICO Errou

Na edição do texto “No país de Pelé, Bolsonaro está a ganhar no futebol e na política” foi introduzido um erro, uma das muitas falsidades que correm na Internet brasileira apresentando-se como notícias. Os jogadores do Corinthians não homenagearam o ex-Presidente Lula da Silva na final do campeonato paulista de 2018.

