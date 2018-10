Merkel não se recandidata à liderança da CDU

A chanceler alemã Angela Merkel disse à liderança do seu partido CDU que não se recandidatará ao cargo no partido (onde está desde 2000) no congresso de Dezembro, mas pretende manter-se como chanceler. A informação é avançada pela agência noticiosa alemã Deutsche Presse-Agentur (DPA).

O PÚBLICO noticiou este domingo que o futuro do Governo de coligação alemão pode depender dos resultados das eleições no estado federado do Hesse. Face aos resultados registados pela União Democrata-Cristã (CDU) e o Partido Social Democrata (SPD), adensa-se ainda mais a dúvida.

A CDU tem protagonizado um conflito interminável com a União Social Cristã (CSU) – o seu partido gémeo na Baviera, que há duas semanas sofreu um dos piores resultados eleitorais da sua história – por causa das divergências sobre a política migratória.

