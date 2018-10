Acidente com três motos no Estoril faz uma vítima mortal

Um acidente junto à igreja de Santo António do Estoril, em Cascais, provocou esta segunda-feira um morto e um ferido ligeiro e obrigou ao corte da Avenida Marginal no sentido Lisboa-Cascais.

O acidente ocorreu ao início da tarde, por volta das 14h30, e envolveu três motos, disse ao PÚBLICO o comandante dos Bombeiros Voluntários do Estoril, Ricardo Pires.

Segundo a mesma fonte, do acidente resultou um morto, um rapaz de 16 anos, e um ferido ligeiro, um homem com cerca de 40 anos, que foi transportado para o Hospital de Cascais. Ambos eram condutores das motas envolvidas no acidente.

A Avenida Marginal esteve cortada no sentido Lisboa-Cascais na zona do acidente, tendo sido reaberto pelas 17h42, confirmou ao PÚBLICO o comissário Tiago Garcia, porta-voz do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

No local estiveram as corporações de bombeiros de Cascais e do Estoril, com três ambulâncias, dois veículos do INEM e dez elementos da PSP.

