Em vésperas de Halloween, a Casa Branca encheu-se de tons laranja. O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já tinha referido no ano passado que era alvo de uma “caça às bruxas”, mas desta vez as bruxas, os fantasmas, as abóboras e todas as fatiotas do Dia das Bruxas foram bem-vindos no lugar presidencial. Durante o “doce ou travessura?” — em que as crianças pedem doces de casa em casa, uma tradição que começa também a fazer parte do imaginário português — o líder norte-americano distribuiu tabletes de chocolate com a sua própria assinatura. C.C.S.