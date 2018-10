Domingo foi dia de eleições no Brasil e os votos ditaram o novo Presidente: Jair Bolsonaro, candidato de extrema-direita, foi eleito com 55% dos votos, dez milhões de votos a mais do que os abonaram a favor do candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Fernando Haddad. Num Brasil dividido, houve confrontos nas ruas e as reacções ao veredicto também diferiram: uns choravam de tristeza, outros de alegria.