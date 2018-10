No rescaldo das eleições presidenciais do Brasil que deram a vitória ao candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro, os jornais acordaram com a cara do novo líder estampada nas suas primeiras páginas. Os brasileiros, os portugueses e os espanhóis foram, respectivamente, dos que mais deram destaque às eleições presidenciais do Brasil: “Bolsonaro Presidente”, resume a Folha de São Paulo na edição desta segunda-feira.

Já o diário espanhol ABC foi mais taxativo e assume que o “Brasil elege o seu Trump”, numa primeira página com Bolsonaro em destaque.

“Extrema-direita chega à presidência num Brasil dividido”, escreve o PÚBLICO esta segunda-feira. “Brasil vira-se para a extrema-direita com Bolsonaro”, refere o jornal espanhol La Vanguardia. Também o New York Times diz que “Bolsonaro venceu facilmente” e que os brasileiros ergueram o “populista” numa “viragem à direita”. C.C.S.