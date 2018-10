Valor das casas bate novo máximo

O valor médio de avaliação bancária, o indicador usado no âmbito dos pedidos de crédito para compra de habitação, ficou no mês de Setembro nos 1 205 euros por metro quadrado. O boletim divulgado esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, revela um aumento de nove euros face ao mês de Agosto. E um aumento de 70 euros face ao mês de Setembro do ano passado.

De acordo com o INE, o aumento foi mais expressivo no segmento dos apartamentos do que nas moradias. Comparado com o mês anterior, cada metro quadrado de um apartamento ficou mais caro 12 euros (e custa em Setembro 1264 euros cada metro quadrado), enquanto o valor médio na avaliação de moradias subiu nove euros para os 1111 euros o metro quadrado.

Se a análise se debruçar para a comparação homóloga pode perceber-se que o aumento médio foi de 6,2% (70 euros por metro quadrado), tendo o valor de apartamentos e moradias aumentado 6% e 5,7%, respectivamente.

As estatísticas divulgadas pelo INE permitem perceber que o Algarve é a região do país onde o metro quadrado dos apartamentos é mais caro (1584 euros o metro quadrado) e o Alentejo é a região onde eles são mais baratos (1029 euros o metro quadrado).

Comparado com Agosto, as maiores subidas foram registadas na Região Autónoma dos Açores (3,2%), tendo a Região Autónoma da Madeira sido a única que registo uma descida face aio mês anterior (desceu 2,8%). Em termos homólogos, o Algarve apresentou o crescimento mais expressivo (12,4%) e a Região Autónoma dos Açores a taxa de variação mais reduzida (1,1%).

