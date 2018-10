Metro de Lisboa investiu apenas 10% do previsto

No Plano de Actividades e Orçamento para 2018 a administração do Metro de Lisboa inscreveu a intenção de investir 36,6 milhões de euros. E para o primeiro trimestre estava calendarizada a aplicação de quase 6,9 milhões de euros, com as principais fatias deste orçamento destinados ao prolongamento da rede entre a estação do Rato e o Cais do Sodré, e à remodelação da linha verde. Porém, no primeiro trimestre deste ano, a empresa investiu pouco mais de 715 mil euros, reduzindo a execução dos investimentos da empresa publica a 10% do que estava previsto

As contas foram feitas pelo Jornal de Negócios, que analisou o relatório trimestral da empresa. E foi nesse relatório que encontrou a explicação para a derrapagem entre o orçamentado e o executado: a administração do Metro de Lisboa justifica a derrapagem com os atrasos no lançamento das empreitadas “que por integrarem despesas plurianuais necessitam de autorização prévia da tutela, o que torna o processo de contratação pública mais moroso”.

PUB

Um bom exemplo destes atrasos pode ser verificado na execução das já referidas empreitadas de prolongamento da rede entre o Rato e o Cais do Sodré estavam previsto 2.7 milhões de euros, mas ate agora apenas executou 105 mil euros. Na linha Verde tinha orçamentado um um gasto de 1,5 milhões de euros, e até agora só aplicou 382 mil euros.

PUB

PUB