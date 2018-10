Também não foi o Tottenham a fazer cair o City

O Manchester City recuperou a liderança da Premier League ao vencer o Tottenham nesta segunda-feira, num estádio de Wembley com um relvado lastimável devido a um jogo de futebol americano que foi aí disputado no fim-de-semana. Um golo, apontado logo aos 6’, pelo internacional francês Riyad Mahrez foi o suficiente para a equipa de Pep Guardiola derrotar o quinto classificado da Liga inglesa.

A partida era tudo menos fácil para o City, já que pela frente tinha um opositor que vinha de uma série de quatro jogos consecutivos a vencer e que, em caso de triunfo, ultrapassaria os “citizens” na classificação, subindo ao segundo lugar. Mas a vitória não escaparia à equipa de Guardiola (Bernardo Silva jogu os 90'), que assim somou o seu sexto jogo a ganhar, alcançando o Liverpool no topo da tabela.

Em Itália, o Inter de Milão foi a Roma vencer a Lazio por 3-0, em jogo da 10.ª jornada da Liga italiana de futebol. O encontro marcou a estreia do internacional português João Mário, que ainda não tinha sido utilizado esta época.

Com este triunfo em casa de um rival directo na luta pelos primeiros lugares, o Inter subiu ao segundo posto, com 22 pontos, os mesmos do Nápoles, que caiu para terceiro, e mais quatro do que a Lazio, enquanto a Juventus lidera com 28 pontos depois da vitória em Empoli, no sábado, graças aos dois golos de Cristiano Ronaldo.

Na Grécia, o Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins e com Podence a titular, venceu em casa o Apollon Smyrnis por 1-0, em jogo da oitava jogada da Liga grega e subiu ao quarto lugar da tabela.

