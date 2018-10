Cristiano Ronaldo: “Claro que essa história interfere na minha vida”

A entrevista será publicada na íntegra terça-feira, mas a revista francesa France Football revelou nesta segunda-feira partes de uma conversa com Cristiano Ronaldo, onde o internacional português admite que o caso da alegada violação nos Estados Unidos está a afectar a sua vida. O avançado da Juventus revelou ainda que sempre sentiu pouco apoio de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid.

Na entrevista à France Football, Cristiano Ronaldo revelou que sentiu no Real Madrid, “especialmente do lado do presidente”, que já não o “consideravam da mesma forma”. “Senti que já não era indispensável. Isso foi o que me fez pensar em sair. Às vezes, olhava para as notícias de uma possível saída, que falavam na minha vontade em abandonar. A verdade é que eu senti que o presidente não me estava a segurar”, afirmou o português.

Cristiano Ronaldo disse também que “se fosse por dinheiro, tinha ido para a China, onde ganharia cinco vezes mais” do que recebe em Itália: “Não vim para a Juventus por dinheiro. Ganhava o mesmo em Madrid, se não mais. A diferença é que, na 'Juve', eles queriam-me. Eles disseram-me isso", explicou o internacional português.

Sobre o caso da alegada violação a Kathryn Mayorga nos Estados Unidos, Cristiano Ronaldo não escondeu que a acusação está a afectar a sua vida. “Claro que essa história interfere na minha vida. Tenho uma namorada, quatro filhos, uma família que é muito próxima de mim. Sempre tive uma reputação de ser uma pessoa exemplar. Eu sei quem sou e o que fiz. A verdade será conhecida um dia", pode ler-se no excerto revelado pelo France Football.

O capitão da selecção nacional disse também que "ganhar uma sexta Bola de Ouro não é uma obsessão”. “Já não penso nesses termos. Já sei, no meu coração, que sou um dos melhores jogadores da história. Claro que quero ganhar. Seria uma mentira se dissesse o contrário. Trabalho para isso, assim como trabalho para marcar golos e ganhar jogos. Mereço ganhar a Bola de Ouro, sim".

