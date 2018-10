Apuramento para o Euro sub-21 começa em Zabrze e termina em Chaves

A selecção portuguesa de sub-21 desloca-se à Polónia em 16 de Novembro e recebe a selecção polaca quatro dias depois em Chaves, no play-off de qualificação para o Europeu de 2019, revelou nesta segunda-feira Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O primeiro duelo será no Estádio Ernst Pohl, em Zabrze, às 17h (horas de Lisboa) e o jogo decisivo da eliminatória será à mesma hora no Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, em Trás-os-Montes.

Nesta categoria, Portugal apresenta um saldo muito positivo frente aos polacos, tendo vencido cinco dos nove jogos disputados, empatado três e perdido apenas um, há 35 anos, com um total favorável de 16-6 em golos marcados e sofridos.

O último encontro entre as duas selecções, um particular disputado em 10 de Setembro de 2013, já com Rui Jorge como seleccionador nacional, terminou com uma goleada de Portugal por 6-1.

A outra eliminatória do play-off vai opor a Grécia à Áustria.

Os dois vencedores dos play-off juntam-se às dez selecções já qualificadas: Itália, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Inglaterra, França, Alemanha, Roménia, Sérvia e Espanha.

A fase final realiza-se em Itália e São Marino, de 16 a 30 de Junho do próximo ano.

