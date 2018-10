The Cure regressam a Lisboa a 11 de Julho com o NOS Alive

Os ingleses The Cure vão ser os cabeças de cartaz da primeira noite do NOS Alive, o festival que de 11 a 13 de Julho vai tomar conta do Passeio Marítimo de Algés.

O anúncio foi feito na página de Facebook do festival, que actualizou a sua foto de capa para que nela pudesse constar a banda liderada pelo vocalista Robert Smith, que vai subir ao Palco NOS no arranque de mais três dias de música à beira Tejo.

Além de vocalista, Robert Smith é também compositor, multi-instrumentista e produtor desta formação que nasceu em Inglaterra nos anos 1970 e que é responsável por 13 álbuns de estúdio como Pornography e Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, e por canções que ficaram como Friday I’m in love, Close to me, Lovesong ou Just like heaven.

A banda, por onde já passaram 13 músicos desde a sua formação, é hoje composta por Robert Smith (vocalista e guitarras), Simon Gallup (baixo), Jason Cooper (bateria), Roger O'Donnell (teclado) e Reeves Gabrels (guitarras).

O alinhamento do concerto de 11 de Julho incluirá, além das canções já mencionadas, o icónico Boys don’t cry, assim como A forest, Push, Pictures of you e The end of the world. A banda tem também agendado novo álbum para o próximo ano, pelo que é previsível que o concerto traga também canções novas.

Os Cure actuaram pela última vez em Lisboa em Novembro de 2016.

