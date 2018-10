Bolsonaro

A candidatura de Jair Bolsonaro tem o apoio das bancadas dos três bês: I) Da bíblia, através da religião evangélica que proclama "a conciliação, a paz e o amor", mas é a favor dele, alimentando-lhe o discurso do medo e do ódio! II) Da bala, porque é favorável aos esquadrões armados e ao porte de arma por cada família. III) Do boi, que representa os interesses dos latifúndios da exploração da soja, pretendendo este expandirem-se ainda mais pela via da destruição da floresta da Amazónia adentro, o pulmão do mundo.

Fez carreira militar durante a ditadura, acusando a tropa de ter torturado muito e matado pouco(!). Afirmou que Fernando Henrique Cardoso devia ter sido fuzilado. Disse que Pinochet devia ter matado mais gente. Ele e o seu candidato a vice-presidente, um ex-militar, querem uma revisão radical da Constituição brasileira, restringindo o direito das liberdades cívicas, das mulheres, das minorias, da comunidade LGBT, dos índios e por aí fora.

É este monstro, um atentado contra a mais elementar democracia, que se prepara para presidir ao Brasil, fazendo-o recuar até ao pior futuro. Pobre Brasil!

Vítor Colaço Santos, Areias

Anular a extrema-direita?

Vejo toda a gente preocupada, mesmo alarmada, com a subida da extrema-direita em várias democracias, quer na Europa Central, quer na Europa de Leste e agora, horror dos horrores, no Brasil.

Qual náufrago prestes a afogar-se, toda a gente está a pôr as mãos na cabeça, em vez de nadar. Não adianta prever uma catástrofe, não adianta argumentar que as pessoas estão loucas ou mal informadas, ou ainda que isso só acontece onde não há democracia. Ora, é bem dentro das democracias que está a acontecer e o Brasil é um bom exemplo. Ninguém pode dizer que as eleições não foram democráticas!

Por isso, é importante, é necessário, é urgente identificar as causas, antes que a maré se transforme num tsunami. Penso que podemos aprender com a natureza, que sempre procura o equilíbrio: mesmo quando há terramotos, estes não são mais do que ajustamentos entre as placas tectónicas que se movem até encontrarem um novo equilíbrio. É a lei da física, que diz que cada acção provoca uma reacção igual e de sentido contrário. Até se encontrar o equilíbrio. Ora esta lei também se aplica ao comportamento humano: a extrema-direita cresce e reforça-se na exacta medida em que a extrema-esquerda cresce e se reforça.

Por isso, o que interessa agora, e muito, é que a extrema-esquerda se deixe de radicalismos (que geram sempre radicalismos de sinal contrário) e que se acabe com o estúpido e antidemocrático autoconvencimento de que “nós é que estamos certos e todos os outros estão errados”.

Não podemos julgar como boas todas as ideias “progressistas” apenas porque vão contra conceitos “ultrapassados” ou porque são “fraturantes” ou porque estão na moda; deixemos a contestação sistemática para os adolescentes. Progredir, sim, mas com ponderação, não com radicalismo; com sensatez, não com preconceitos.

A. Lopes Bastos, Sesimbra

