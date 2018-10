Palavras, expressões e algumas irritações: contas

Em vésperas de debate do Orçamento do Estado para 2019, a semana foi de “contas” e mais “contas”. Palavra que todos conhecem muito bem. No singular, significa “operação aritmética para cálculo de um valor numérico” e “valor ou importância contabilizada a pagar ou a receber”.

Exercício habitual nos orçamentos familiares, mas que nestas alturas se tenta antecipar para se saber com o que é que se “conta” (ou não) nos tempos mais próximos. Mais ainda se se aproximar a idade da reforma.

PUB

Os números “mágicos” 60 e 40 andaram no pensamento de muitos trabalhadores que nasceram no princípio da década de 1960 e que começaram a trabalhar muito jovens.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Notícia esclarecedora: “Agora, as pessoas podem reformar-se antecipadamente com pelo menos 60 anos de idade e 40 de descontos, desde que estejam dispostas a receber uma pensão com cortes que podem ser significativos (14,5% do factor de sustentabilidade e 0,5% por cada mês que falte para a idade legal). Como não há a exigência de acumular os dois critérios em simultâneo, o regime de antecipação está aberto a quem, por exemplo, tem 61 anos e 40 de descontos. Com o novo regime, isso deixará de ser possível, uma vez que a pessoa em causa neste exemplo teria apenas 39 anos de contribuições quando fez 60 anos de idade. Ou seja, não poderá reformar-se antecipadamente e terá de esperar pela idade normal da reforma (66 anos e 5 meses em 2019).”

PUB

De entre as expressões em que se recorre à palavra “contas”, há uma que traduz, segundo o ex-presidente da República Aníbal Cavaco Silva, o seu propósito ao escrever o livro de memórias Quinta-Feira e Outros Dias: “Prestar contas” aos portugueses.

Podemos “fazer de conta” que acreditamos, mas inclinamo-nos mais para a expressão “ajustar contas com”, que significa “castigar ou vingar-se de alguém”.

PUB