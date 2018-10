Sondagens dão vantagem a Bolsonaro, mas a distância é menor

Os brasileiros devem eleger neste domingo Jair Bolsonaro como próximo Presidente da República do Brasil, segundo as últimas sondagens publicadas pelo Instituto Datafolha e Ibope. Os resultados conhecidos no sábado dão a Bolsonaro uma vantagem de oito pontos percentuais na consulta do Ibope e de dez pontos percentuais nos resultados do Datafolha.

O Datafolha dá, com uma margem de erro de 2%, uma intenção de voto de 55% para o candidato do Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro, contra 45% para o candidato do PT, Fernando Haddad. Em 10 dias, Haddad consegui diminuir a desvantagem nesta sondagem de 18% para 10%.

PUB

Na sondagem do Ibope, os dois candidatos desta segunda volta têm menos diferença entre ambos. Bolsonaro lidera com 54% de intenções de voto contra os 46% de Haddad. O ex-ministro da educação do Brasil conseguiu reduzir uma desvantagem de 14 pontos para 8 pontos na véspera da eleição.

PUB

PUB

A confirmarem-se estes resultados Jair Bolsonaro deverá ser eleito neste domigo o 38.º Presidente da República do Brasil.

PUB