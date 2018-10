Sem Messi, o Barcelona arrasou o Real Madrid, triunfando por 5-1. Luís Suárez marcou três dos cinco golos da formação catalã, que se mantém isolada no comando da liga espanhola. O Real desceu para nono lugar e ficou a sete pontos do líder, com a imprensa espanhola a dar como certo o despedimento de Julen Lopetegui como treinador "merengue" e a contratação do italiano António Conte para o lugar.