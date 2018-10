Xander Schauffele vence HSBC Champions em Xangai

Xander Schauffele, 19.º no ranking mundial, sucedeu ao inglês Justin Rose na lista dos vencedores do WGC- HSBC Champions, o último torneio do ano na série dos World Golf Championships, ao bater o compatriota Tony Finau no primeiro buraco do play-off, no Sheshan International Golf Club, em Xangai, China.

Natural de San Diego, Califórnia, Schauffele fez 25 anos na quinta-feira e somou neste domingo a sua quarta vitória como profissional. 2017 foi o ano em que “explodiu”, com duas vitórias no PGA Tour, por ocasião do Greenbrier Classic e do Tour Championships, a prova de encerramento dos play-offs da FedEx Cup. Foi também 5.º no US Open de 2017.

Em Julho último foi segundo empatado no The Open Championship, outros dos quatro majors do golfe, mas, no que diz respeito aos World Golf Championships, nunca tinha obtido um top-10 até ao êxito de hoje, que lhe valeu um prémio de quase 1,5 milhões de euros.

Finau tinha iniciado a quarta e última volta a liderar com três de vantagem sobre a concorrência, mas Schauffele, que estava empatado em segundo com o detentor do título e com Patrick Reed, fez birdie-birdie a fechar a volta para protagonizar a melhor volta do dia com 68 pancadas, 4 abaixo do Par 72, igualando-o no topo com 274 (-14). Depois fez mais um birdie 4 no primeiro buraco do desempate, jogado no 18.

Justin Rose acabou com 72 terminando isolado em terceiro com 278 (-10) e Reed fez 77 caindo para o quarteto dos sétimos com 283, juntamente com dois jogadores da seleção europeia da Ryder Cup – o inglês Tommy Fleetwood e o dinamarquês Thorbjorn Olesen – e ainda com o americano Patrick Cantlay.

O tailandês Kiradech Aphibarnrat e americano Andrew Putnam partilharam o quarto lugar com 280 e o americano Keegan Bradley foi sexto isolado com 281.

“Senti que joguei muito bem o dia todo, mas mantivemos as nossas cabeças para baixo”, disse Schauffele. “Mesmo quando estava a assinar o meu cartão, eu estava tipo, ‘Oh, uau, é mesmo verdade que fui birdie-birdie para entrar no play-off?'. Eu estava apenas no meu próprio mundo lá fora. Significa muito, meu aniversário foi esta semana e ter minha família aqui, especialmente com a vitória, é realmente especial.”

