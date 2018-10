Sporting consegue vitória mais folgada da época

Quatro dias depois de uma das piores exibições da época frente ao Arsenal, o Sporting regressou a Alvalade para conseguir a sua vitória mais expressiva da época. Os "leões" venceram o Boavista por 3-0, aproveitando bem os pontos perdidos por Sp. Braga e Benfica para se encostarem aos da frente - passaram a ter 16 pontos, menos dois que o novo líder da liga portuguesa, o FC Porto.

Nani foi a grande figura da equipa orientada por José Peseiro, marcando dois golos, por coincidência, ao mesmo adversário contra o qual se estreou a marcar com a camisola do Sporting no já longínquo ano de 2015.

Foto Livescore

Depois de uma meia-hora repartida, o Sporting chegou à vantagem aos 31', com Nani a cabecear para a baliza de Hélton Leite. Já na segunda parte, Bruno Fernandes fez o 2-0 aos 64' após assistência de Diaby, que se estreou a titular pelos "leões" com uma boa exibição. Pouco depois, aos 66', Nani fez o seu segundo no jogo, na recarga a um primeiro remate de Bruno Fernandes.

José Peseiro aproveitou o jogo para lançar Bas Dost, que regressou à competição após dois meses de ausência.



