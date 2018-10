Portugal bate Lituânia na corrida ao Euro 2020

A selecção portuguesa de andebol conseguiu, este domingo, a segunda vitória no Grupo 6 de qualificação para o Europeu de 2020, ao vencer fora a Lituânia por 24-23.

Num jogo muito “sofrido”, em Klaipeda, Portugal somou o segundo triunfo em idêntico número de jogos, depois de na quarta-feira ter derrotado a Roménia (21-13), em Santo Tirso.

Portugal, que já vencia ao intervalo por 12-10, passa a somar quatro pontos, mais dois do que a favorita França, que defronta fora a Roménia.

BUILD-UP: Next up in the #ehfeuro2020 qualifiers, Portugal are set to fight for their second win away versus Lithuania ?????????? Watch live in 5 mins: https://t.co/tUrf8JMFC2 https://t.co/8nQn9swmrq