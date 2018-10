Miguel Oliveira foi 11.º no GP da Austrália

O português Miguel Oliveira (KTM) terminou, este domingo, o Grande Prémio da Austrália de Moto2 em 11.º lugar, recuperando um ponto na luta pelo título mundial.

O piloto de Almada, que partiu da 20.ª posição, ficou imediatamente à frente do líder do campeonato, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), nesta que foi a 17.ª e antepenúltima prova do campeonato.

Oliveira terminou a 8,675 segundos do vencedor, o sul-africano Brad Binder (venceu pela terceira vez esta época com a KTM), e com 1,050 segundos de vantagem sobre Bagnaia. Com este resultado, o português soma agora 252 pontos, estando a 36 do primeiro lugar, ocupado pelo italiano.

Miguel Oliveira lamentou não ter conseguido recuperar mais do que um ponto para o líder. O português recuperou dez posições nas primeiras três voltas, antes de se fixar no 11.º lugar, não conseguindo repetir o triunfo do ano passado no circuito de Phillip Island.

"Este era um fim-de-semana em que as expectativas eram elevadas, depois do resultado do ano passado. Mas nunca me senti confortável, pelo que fizemos algumas alterações para tentar melhorar. Contudo, fizeram-me perder um pouco de confiança na mota, sobretudo com o trem dianteiro. É uma pena que não tenhamos conseguido tirar partido desta oportunidade de reduzir a diferença para o líder, mas temos de manter a cabeça levantada e concentrarmo-nos na Malásia, uma prova onde estivemos muito bem no ano passado", referiu o português, que em 2017 também ganhou em Sepang.

"Temos de manter a calma e tentar tirar o máximo de partido da corrida. Estamos na luta pelo título e vamos continuar a tentar, que é o mais importante", finalizou Miguel Oliveira, que ajudou a KTM a manter a liderança do campeonato de equipas, com 445 pontos, mais 35 do que a Sky Racing, de Valentino Rossi.

Francesco Bagnaia chegou a estar na quinta posição, nas voltas iniciais, depois de ter largado do 16.º posto da grelha, mas deu a sensação de ter esperado pelo chefe de fila da KTM, mantendo-se na roda da mota do piloto de Almada até ao final.

No próximo fim-de-semana realiza-se o GP da Malásia, 18.ª e penúltima prova da temporada. Miguel Oliveira terá de recuperar 12 pontos ao seu adversário para poder levar a decisão do título para a derradeira corrida, em Valência, no dia 18 de Novembro.

