Leicester confirma morte de Vichai Srivaddhanaprabha

Não houve sobreviventes no acidente de helicóptero que ocorreu nas imediações do King Power Stadium, na noite de sábado. Depois de praticamente um dia com escassas informações, a confirmação oficial chegou na noite deste domingo, por intermédio dos responsáveis do Leicester City: o proprietário do clube, Vichai Srivaddhanaprabha, e os restantes quatro tripulantes morreram na queda do aparelho.

O acidente ocorreu por volta das 20h30, depois do jogo entre o Leicester e o West Ham (1-1). Segundo um jornalista da Sky News, que testemunhou a ocorrência, o helicóptero Agusta Westland AW169 tinha descolado do relvado do estádio e, ao sobrevoar o parque de estacionamento, terá sofrido uma falha no rotor de cauda. Ao despenhar-se num parque de estacionamento contíguo, acabou destruído pelas chamas.

“É com o mais profundo pesar e com o coração partido que confirmamos que o nosso chairman estava entre aqueles que perderam tragicamente a vida no sábado à noite. Nenhuma das cinco pessoas a bordo sobreviveu”, informou a direcção do Leicester, que anunciou que o próximo jogo, com o Southampton, para a Taça da Liga, foi adiado.

Vichai, um dos homens mais ricos da Tailândia, comprou o clube em 2010 e levou-o, seis anos mais tarde, ao único título nacional da sua história. "Um livro de condolências, que será partilhado com a família Srivaddhanaprabha, estará disponível no King Power Stadium a partir das 8h de terça-feira, dia 30, para os adeptos que queiram prestar homenagem", pode ler-se no comunicado.

