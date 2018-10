FC Porto fez o suficiente para regressar ao topo

O FC Porto regressou aos triunfos no campeonato, superando o Feirense por 2-0 e subindo à liderança na classificação, que partilha com o Sp. Braga. A equipa de Sérgio Conceição tira partido do empate dos bracarenses e da derrota do Benfica para recuperar terreno no topo da tabela.

Apesar do desgaste da viagem a Moscovo, onde venceu o Lokomotiv por 1-3 na Liga dos Campeões, o treinador do FC Porto optou por fazer apenas uma alteração no “onze”: saiu Herrera e entrou Soares.

Os “dragões” começaram ao ataque e, aos oito minutos, introduziram a bola na baliza do Feirense. Mas o remate de Danilo foi invalidado por fora de jogo, após indicação do videoárbitro. A tecnologia voltaria a ter protagonismo mais tarde: numa jogada ensaiada, a bola chegou a Corona que cruzou para o cabeceamento certeiro de Felipe. O lance foi anulado pelo árbitro, mas após consulta às imagens Rui Oliveira voltou atrás na decisão e validou o golo, embora subsistam dúvidas relativamente ao posicionamento do defesa do FC Porto.

O Feirense reagiu e ameaçou Casillas, mas nem Sturgeon nem Edson Farias conseguiram bater o guarda-redes espanhol. E, antes do intervalo, o FC Porto voltou a criar bastante perigo: Brahimi acertou na trave (42’) e logo a seguir Marega, em excelente posição após passe de Soares, viu o remate ser desviado por Caio Secco.

Em ritmo mais baixo, a gerir a vantagem, o FC Porto foi controlando a segunda parte. Mas, após um susto – Sturgeon introduziu a bola na baliza de Casillas, após canto, mas o lance foi correctamente anulado por fora de jogo – os “dragões” voltaram a pressionar o adversário.

Soares falhou o 2-0 aos 68’, obrigado a um remate de recurso após jogada de Brahimi pela direita. Mas aos 80’ a insistência de Marega foi premiada. O primeiro remate foi travado por Caio Secco, mas o maliano não desistiu e, na recarga, apontou o segundo do FC Porto.

O resultado ainda podia ter sido mais dilatado, mas Caio Secco voltou a brilhar com uma boa defesa ao remate de calcanhar de Herrera (85’).

O FC Porto passou a somar 18 pontos, os mesmos que o Sp. Braga, e as duas equipas partilham a liderança da I Liga, com um ponto de vantagem sobre o Benfica. O Feirense manteve os nove pontos com que tinha entrado para a oitava jornada do campeonato.

