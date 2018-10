Benfica bate Oliveirense e deixa FC Porto isolado

O Oliveirense-Benfica, jogo grande da 3.ª jornada do campeonato de hóquei em patins, terminou com um triunfo dos “encarnados” (1-3), obtido nos instantes finais. Este resultado permitiu ao FC Porto fechar a ronda isolado na liderança.

Em Oliveira de Azeméis, foi um encontro intenso aquele que opôs dois candidatos aos título nacional. Numa partida sempre equilibrada, marcou primeiro a Oliveirense, já perto do intervalo, por intermédio de Jorge Silva, a desviar a bola à boca da baliza.

No segundo tempo, o Benfica procurou desde cedo o empate mas só conseguiu alcançá-lo aos 19', quando Diogo Rafael aproveitou uma má saída de bola de Jordi Bargalló e marcou sem dificuldades.

Com a partida empatada, foi já dentro do último minuto que os visitantes deram a volta ao marcador. Em mais uma recuperação de bola perto da baliza contrária, Diogo Rafael serviu Nicolia para o 1-2 e, segundos mais tarde, quando a Oliveirense arriscava tudo e prescindia já do guarda-redes, Diogo Rafael fechou as contas.

Quem também sentiu dificuldades para se impor nesta ronda foi o Sporting, que alcançou um triunfo por 1-0, no pavilhão João Rocha, sobre o Sp. Tomar. Valeu o golo de João Pinto, aos 23', a elevar para sete os pontos dos "leões" no campeonato, os mesmos que soma o rival Benfica.

Como a Oliveirense era a única equipa que, nesta jornada, poderia igualar o FC Porto (que bateu o Paço de Arcos por 5-2) na liderança, o desaire sofrido em casa deixou os "dragões" isolados na tabela, com nove pontos. Na próxima jornada, há outro clássico: um Benfica-FC Porto, no pavilhão da Luz.

