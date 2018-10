Barcelona arrasa Real Madrid no "clássico"

Num "clássico" sem as "estrelas" habituais da última década, Luís Suárez foi a figura maior do triunfo do Barcelona neste domingo por 5-1 em Camp Nou sobre o Real Madrid. O avançado uruguaio marcou três dos quatro golos da formação orientada por Ernesto Valverde, que vai continuar na liderança da liga espanhola, com 21 pontos.

Sem o lesionado Lionel Messi, que viu o jogo nas bancadas, o Barcelona dominou praticamente durante todo o jogo, com a excepção de 20 minutos na segunda parte, em que os homens de Lopetegui atacaram, marcaram e podiam ter marcados mais. Mas foi demasiado Barcelona para tão pouco Real e Lopetegui, depois desta exibição, terá os dias contados como treinador dos "blancos".

PUB

Philippe Coutinho abriu o activo aos 11, Suárez, de penálti, fez o 2-0 aos 30'. Na segunda parte, o Real reagiu bem e conseguiu reduzir aos 50', por Marcelo, mas o Barça, que teve Nelson Semedo a partir dos 69', cavalgou para a goleada no último quarto de hora. Suárez (75' e 83') e Arturo Vidal (87') deram outra expressão ao domínio catalão e tornaram a crise "merengue" ainda mais dolorosa.

PUB

PUB