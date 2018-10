Miramar foi 10.º no regresso ao Europeu de Clubes

No seu regresso a esta Liga dos Campeões (sob a égide da EGA, Associação Europeia de Golfe) após uma ausência de 24 anos, o Club de Golf de Miramar, representante de Portugal na competição, com a mais jovem equipa em campo, terminou hoje a competição no Par 71 do Golf du Médoc Resort, França, no décimo lugar entre os 26 clubes presentes.

O RCF La Boulie revalidou o título conquistado o ano passado no mesmo palco, na quarta vitória seguida de franceses – o Golf St. Germain en Laye ganhou em 2016 na Aroeira e o RCF também em 2015 no Minthis Hills GC, em Chipre.

Miramar era 3.º após a jornada inaugural com 138 pancadas (-4) – soma dos dois melhores resultado de cada equipa de três jogadores –, no segundo dia caiu para 11.º ao marcar 148 (+6) e hoje fechou com 147 (+5) subindo para 10.º final, com 433 (+7).

A equipa de Miramar

A nível individual oficioso, Pedro Silva terminou nos 11.ºs entre os 78 concorrentes, com 213 (68-71-74), tendo sido um dos 15 jogadores que não perderam para o Par. José Maria Cunha foi 29.º, com 221 (70-78-73), +8, e Daniel Rodrigues ficou nos 45.ºs com 228 (75-77-76), +15.

O melhor individual foi o espanhol Edouard Rousaud, do Real Club de Golf El Prat, de Espanha, com 205 (-8).

O RCF La Boulie foi bicampeão com um total de 412 (136-140-136), 14 abaixo do Par. O Gyttegaard Golfklub, da Dinamarca, foi vice-campeão com 415 (139-138-138), e o Real Club de Golf El Prat (140-134-141) terceiro com o mesmo total.

“Foi uma grande experiência esta participação na Liga dos Campeões, aprendemos muito e ficamos com vontade de voltar já para o ano”, disse o treinador de Miramar, Sérgio Ribeiro.

O Clube de Golfe de Vilamoura tem sido o conjunto português mais presente na competição nos últimos anos, tendo sido campeão em 2013 na Aroeira, vice-campeão em 2014 na Bulgária, 8.º em 2015 no Chipre e 6.º o ano passado em França. Em 2016, também na Aroeira, o Oporto GC foi o representante nacional, terminando em 16.º.

