Sporting deu o salto para a melhor exibição da época

Foi no Bessa que, a 30 de Outubro de 2005, um jovem chamado Luís Carlos Almeida da Cunha e conhecido por uma alcunha de duas síladas, Nani, marcou o seu primeiro golo como profissional de futebol. Nani tinha 18 anos e esse seria o ponto de partida para uma carreira brilhante no futebol internacional. Por dois dias não fazia 13 anos entre esse primeiro golo e os dois que Nani marcou neste domingo, no triunfo por 3-0, em Alvalade, frente ao Boavista no jogo que encerrou a jornada oito da Liga portuguesa. Foi a vitória mais expressiva dos “leões” nesta época e que os aproximou do primeiro lugar, apenas com menos dois pontos que o novo líder FC Porto e aproveitando da melhor maneira os pontos perdidos por Sp. Braga e Benfica.

Este foi o jogo de que o Sporting precisava depois de três semanas quase para esquecer e que incluíram derrotas com Portimonense e Arsenal, uma vitória com números robustos e com uma exibição saudável, numa noite de vários regressos a Alvalade. Voltou Mathieu à titularidade, voltou Bas Dost à competição depois de dois meses de ausência e, sim, Nani voltou a celebrar um golo com um salto mortal (só no primeiro). E foi tudo às custas de um Boavista que ainda conseguiu dividir o jogo durante meia-hora e teve a primeira grande oportunidade do jogo, um excelente remate de Mateus logo aos 5’ que foi bater na trave da baliza que voltou a ser de Renan.

Foto Livescore

PUB

Para esta melhor versão do Sporting muito contribuíram algumas opções de José Peseiro para defrontar a formação “axadrezada”, como a manutenção de Acuña no lado esquerdo da defesa e as apostas na titularidade de Bruno Gaspar e Diaby. Estes três deram grande largura e velocidade ao ataque “leonino”, que, durante meia-hora, chocou de frente com a boa organização defensiva dos homens de Jorge Simão.

PUB

PUB

Depois do primeiro grande sinal com o tal remate de Mateus, o Sporting tomou conta do jogo e chegou com naturalidade à vantagem. Montero recebeu a bola na esquerda e fez o cruzamento perfeito para Nani cabecear com sucesso. O capitão “leonino” celebrou o golo como antes fazia, com um salto mortal, uma acrobacia que Alex Ferguson odiava que ele fizesse nos tempos do Manchester United.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Positivo/Negativo Positivo Nani Dois golos quase 13 anos depois de se ter estreado a marcar pelo Sporting, frente ao mesmo adversário. Mais uma vez, foi o líder goleador de que os “leões” precisavam.

Positivo Montero Não marcou, mas fez uma assistência para o primeiro golo e esteve na jogada do segundo. Diaby, na sua estreia a titular, também se exibiu a grande altura, com uma assistência, muita velocidade e vontade de fazer bem. Negativo Boavista O remate de Mateus à trave e a boa exibição de Helton Leite na sua baliza foi o melhor que o Boavista teve para mostrar em Alvalade. Se ainda conseguiu dividir o jogo durante meia-hora, não teve grande capacidade para ir atrás do resultado e podia ter sofrido mais golos.

Obrigado a correr mais riscos, o Boavista não se deu bem com a velocidade do ataque “leonino” e, depois de uma boa defesa de Helton a remate de Montero e de uma bola à trave de Bruno Fernandes, ficou com a tarefa mais difícil aos 64’. À entrada da área boavisteira, Montero recebeu e distribuiu para Diaby, o maliano fez o cruzamento atrasado e Bruno Fernandes fixou o 2-0 num grande remate. Pouco depois, aos 66’, Nani fez o seu segundo do jogo, na recarga após um primeiro remate de Bruno Fernandes, mas desta vez já não devia ter força nas pernas para mais um salto mortal.

A vantagem robusta e a exibição segura permitiram a Peseiro ser menos conservador do que é costume e, desta vez, não entrou Petrovic para defender. Aproveitou o técnico para dar minutos a Bas Dost, o goleador holandês que tanta falta tem feito ao Sporting, e que ainda teve um cabeceamento perigoso. E também deu os primeiros minutos da época a Bruno César num jogo em que o Sporting deu finalmente o salto para as boas exibições.

PUB