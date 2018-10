FC Porto aproveitou os deslizes alheios para regressar ao topo

A defesa menos batida do campeonato não foi obstáculo para o FC Porto, que superou o Feirense por 2-0, regressando aos triunfos na prova e subindo à liderança, partilhada com o Sp. Braga. Os golos de Felipe e Marega permitiram à equipa de Sérgio Conceição tirar pleno partido do empate dos bracarenses (em Guimarães) e da derrota do Benfica (no terreno do Belenenses SAD) para recuperar terreno no topo da classificação.

Numa partida que conseguiram controlar praticamente do princípio ao fim, os “dragões” tiveram um golo anulado pelo videoárbitro e outro validado pela tecnologia, mas também acertaram uma vez nos ferros da baliza defendida por Caio Secco e viram o guarda-redes do Feirense fazer uma mão-cheia de boas intervenções. A pressão ajudou a desmontar o acerto defensivo dos visitantes, que surgiam no Dragão com apenas três golos sofridos em sete jornadas.

Apesar do desgaste da viagem a Moscovo, onde o FC Porto venceu o Lokomotiv por 1-3 na Liga dos Campeões, Sérgio Conceição optou por fazer apenas uma alteração no “onze”: saiu Herrera e entrou Soares para o ataque, e os “dragões” começaram ao ataque. Logo os oito minutos introduziram a bola na baliza do Feirense, mas o remate de Danilo foi invalidado por fora-de-jogo, após indicação do videoárbitro.

A tecnologia voltaria a ter protagonismo mais tarde: numa jogada ensaiada, a bola chegou a Corona, que na direita cruzou para o cabeceamento certeiro de Felipe. O lance foi inicialmente anulado pelo árbitro, mas após consulta às imagens Rui Oliveira voltou atrás na decisão e validou o 1-0, embora subsistam algumas dúvidas relativamente ao posicionamento do defesa do FC Porto no momento do passe.

Positivo/Negativo Positivo Óliver Titular pelo terceiro jogo consecutivo, correspondeu com uma bela exibição. Omnipresente no meio-campo, a recuperar e a distribuir a bola.

Positivo Felipe Cumpriu nas tarefas defensivas, dando pouco ou nenhum espaço a Edinho, e ainda foi ao ataque fazer o golo que colocou os “dragões” em vantagem no marcador.

Positivo Caio Secco Não foi por ele que o Feirense perdeu no Dragão. Rubricou uma mão-cheia de boas intervenções que evitaram um resultado mais volumoso. Negativo Feirense É a equipa há mais tempo sem vencer na I Liga. Ter a melhor defesa não é tudo quando se é também o pior ataque da competição.

Sem incomodar Casillas até então, o Feirense reagiu, mas nem Sturgeon nem Edson Farias (aos 30’) conseguiram bater o guarda-redes espanhol. E, antes do intervalo, o FC Porto voltou a criar bastante perigo: Brahimi acertou na trave (42’) e logo a seguir Marega, em excelente posição após passe de Soares, viu o remate ser desviado por Caio Secco.

A vantagem era curta, mas o adversário também não incomodava por aí além, e na segunda parte o ritmo baixou. Em gestão, o FC Porto foi controlando – Soares chegou a marcar, só que o golo foi anulado por fora-de-jogo. Mas, após um susto, os “dragões” voltaram a pressionar. Sturgeon introduziu a bola na baliza de Casillas, após canto, mas o lance foi invalidado por posição irregular do atacante.

Era uma chamada de atenção para a equipa de Sérgio Conceição, que retomou as rédeas e voltou a ameaçar a baliza de Caio Secco. Soares falhou o 2-0 aos 68’, forçado a um remate de recurso após jogada de Brahimi pela direita. Mas, aos 80’, a insistência de Marega foi premiada. O primeiro remate foi travado por Caio Secco, mas o maliano não desistiu e, na recarga, apontou o segundo do FC Porto.

O 3-0 esteve à vista, num remate de calcanhar de Herrera, mas Caio Secco opôs-se com uma boa defesa (85’). E, já no período de compensação, Casillas negou duas vezes o golo a João Silva.

O FC Porto juntou-se ao Sp. Braga na liderança da I Liga e impôs ao Feirense um sexto jogo consecutivo sem vencer. A equipa de Nuno Manta continua a ser a melhor defesa do campeonato, mas também detém o pior ataque da competição.

