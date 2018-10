Palcos da semana

Teatro

O “Worst Of” do Teatro Praga

Esta criação do Teatro Praga (André e. Teodósio, Cláudia Jardim, José Maria Vieira Mendes e Pedro Penim) brinca com noções de excelência e falhanço, criticando e satirizando ideias perniciosas sobre o estado do teatro português através de uma viagem pela história do mesmo, com base em textos de autores como Gil Vicente, Correia Garção, Almeida Garrett, Francisco Gomes de Amorim, Júlio Dantas, Alfredo Cortês, André Brun, Luís de Sttau Monteiro, Bernardo Santareno ou José Maria Vieira Mendes. Dando voz às lamúrias que “confirmam o desalento”, estão actores que representam um contrastante “best of”, como Cláudia Jardim, Diogo Bento, Márcia Breia, Patrícia da Silva, Pedro Penim, Rogério Samora, São José Correia ou Vítor Silva Costa.

LISBOA Teatro Nacional D. Maria II

De 1 a 18 de Novembro. Quarta e sábado, às 19h; quinta e sexta, às 21h; domingo, às 16h

Bilhete de 10€ a 17€

Festival

Experimentação melódica

O Misty Fest percorre o país com 26 concertos de 11 artistas e projectos por salas de sete cidades, espalhando-se pelo Porto, Coimbra, Lisboa, Braga, Ponta Delgada, Espinho e Loulé. Já conhecido pela sua predileção pelo virtuosismo instrumental e pela destreza da palavra, o programa apresenta Andrea Motis, Anna Von Hausswolff, Avishai Cohen, Beatriz Nunes, Chassol, Danças Ocultas, Fernando Cunha Francisco Sales, Pianorquestra, Scott Matthew e Will Samson.

VÁRIOS LOCAIS

De 31 de Outubro a 25 de Novembro.

Bilhetes de 7€ a 50€

Exposição

O Líbano pelos olhos de Salomé Lamas

A premiada artista e realizadora Salomé Lamas (Eldorado XXI, Coup de Grâce) apresenta uma instalação fílmica inédita, concebida na continuação do projecto Fatamorgana, cuja versão teatral foi apresentada na bienal de artes contemporâneas BoCA. Esta versão fílmica — e exemplo do cinema expandido da realizadora — é composta por uma projecção de vídeo através de dois canais, ladeada por uma camada adicional de narrativas em cinco outros canais, bem como uma instalação sonora. Filmado em Beirute, Fatamorgana apresenta-se como sátira política que segue a mulher libanesa Hanan, expondo a complexidade histórica e cultural do país.

PORTO Culturgest

De 27 de Outubro a 13 de Janeiro. Segunda a sábado, das 12h30 às 18h.

Grátis

Dança

A fisicalidade de Venezuela

A israelita Batsheva Dance Company é conhecida por coreografias em que a complexidade dos movimentos resulta em momentos marcantes. Em Venezuela é interpretada a “fisicalidade extenuante" da coreografia de Ohad Naharin, que se foca no conflito entre corpos, mas também entre culturas, demonstrado pela utilização de lenços brancos e coloridos, em variantes da bandeira da Palestina. A banda sonora oferece tonalidades discrepantes mas significativas que passam por uma primeira parte ao som de cantos eclesiásticos e uma segunda marcada pela presença de Rage Against the Machine e Notorious B.I.G.

LISBOA Centro Cultural de Belém

De 31 de Outubro a 1 de Novembro, às 21h.

Bilhetes de 7€ a 33€

Dança

Dançar Coltrane

A música parte do clássico A Love Supreme, um álbum de 1965 e um dos mais bem sucedidos de John Coltrane. A coreografia é de Salva Sanchis e Anne Teresa De Keersmaeker, dois coreógrafos que partilham uma sensibilidade semelhante no que toca à improvisação e ao vocabulário de cena. Em estreia nacional, esta é uma nova versão de uma peça de 2005 para quatro bailarinos que reflecte a estrutura (e vitalidade contínua) da música em que se apoia: aparentemente simples, mas efectivamente complexa, num jogo de cintura que permite uma ruptura essencial à improvisação.

PORTO Teatro Rivoli

Dias 1 e 2 de Novembro, às 21h.

Bilhetes a 10€

