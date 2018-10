Morreu José Sarmento de Matos, o historiador que preferia ser olisipógrafo

José Sarmento de Matos, um estudioso da cidade de Lisboa, morreu este domingo de manhã aos 72 anos, vítima de um cancro de fígado, na sua casa na Estrela. A notícia foi confirmada ao PÚBLICO pelo irmão do olisipógrafo, Carlos Sarmento de Matos.

Autor de livros como A Invenção de Lisboa, José Sarmento de Matos dizia que era primeiro olisipógrafo e só depois historiador de arte. Numa conversa com o PÚBLICO, para onde escreveu crónicas, contou que foi sendo apanhado, aos poucos, por esse ramo do saber que Lisboa construiu para si própria. Esta paixão começou a tomar uma forma mais definida em 1994, quando Sarmento de Matos escreveu, por encomenda da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, Uma Casa na Lapa, sobre o próprio palácio onde a FLAD está instalada em Lisboa. Começou, como contou em 2008, a contar a história do passado de uma casa, mas a narrativa foi alastrando pela vizinhança, primeiro pelo bairro, depois pela cidade, como escrevemos aqui a propósito do lançamento do livro A Invenção de Lisboa. Porque, como explicou, "Lisboa é uma cidade ondulante. Convida à deambulação." Classsificava a cidade como barroca, não tanto pelo estilo, mas porque é surpreendente: "A cada esquina há uma surpresa. Há ruas estreitas que desembocam em praças desmesuradas, há edifícios monumentais em lugares minúsculos e esconsos. Lisboa tem a mania de meter o Rossio na rua da Betesga. Há sempre coisas escondidas. Guardadas, viradas para dentro. Há paredes povoadas, grandes muros com janelas pequenas, pátios resguardados. Diz-se que são as influências árabes. Na verdade é a cidade romana, que os árabes copiaram. A cidade mediterrânica."

PUB

PUB