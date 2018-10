Há uma massa de ar polar a querer enregelar o Porto, mas uma turba de irredutíveis foliões resiste à invasão. Sábado foi noite de Enchufada na Zona – e o mesmo é dizer que foi noite de música de Lisboa a pensar em África, no mundo, em todas as periferias onde a electrónica dançável brota indisciplinada. No Hard Club ao Maus Hábitos, do início da noite ao raiar do sol, dançou-se o R&B cabo-verdiano de Dino d’Santiago e a música de dança global de Pedro, Branko, Rastronaut, entre outros.