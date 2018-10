Escolas da Maia recebem ferramentas digitais para dar aulas em "salas do futuro"

A Câmara da Maia vai apresentar na segunda-feira a primeira "sala do futuro", um projecto que está a implementar nas escolas do concelho para dotar as salas de aula de ferramentas digitais como quadros interactivos, projectores e tablets.

O projeto-piloto SUPERTABi MAIA traduz-se no equipamento de uma sala em cada agrupamento de escolas deste concelho do distrito do Porto.

O espaço destina-se às turmas do 3.º ano, num total de cerca de 180 alunos, sendo estimativa da autarquia da Maia alargar o projeto em 2019.

"A Educação é uma área de intervenção prioritária" da autarquia que decidiu avançar com este projeto e promover "o reforço do papel da pedagogia e da tecnologia nos processos do ensino e da aprendizagem enquadram-se numa visão do futuro para a educação", disse à agência Lusa o presidente da Câmara da Maia, António Silva Tiago.

O autarca sublinhou o apoio e acompanhamento do projecto por parte dos agrupamentos de escolas e da Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação do Concelho da Maia, descrevendo que o SUPERTABi "pretende fomentar ambientes educativos inovadores".

Este projecto está a ser implementado na Maia com o suporte e supervisão científica da Universidade do Minho.

A autarquia fez um investimento que ultrapassou os 105 mil euros. "Fizemo-lo na convicção de que a educação constitui um pilar fundamental na construção de um Município moderno, qualificado e preparado para os novos desafios do século XX", completou António Silva Tiago.

Na inauguração da primeira "sala do futuro" está marcada para o Centro Escolar da Maia, estando prevista a distribuição de 'tablets' aos alunos.

