Avisos amarelo e laranja para oito distritos devido ao vento forte e agitação marítima

Oito distritos do continente vão estar sob aviso amarelo e dois sob aviso laranja, entre hoje e segunda-feira, devido à previsão de agitação marítima e vento forte, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, os distritos de Leiria e Lisboa vão estar sob aviso laranja devido à previsão de vento forte durante a tarde de hoje, aproximadamente entre as 15h00 e as 18h00.

Os mesmos distritos encontram-se também sob aviso amarelo devido ao vento, que abrandará, mas continuará forte, e à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste que podem ir dos 2 metros aos 5 metros de altura.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Setúbal, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 2 a 3 metros, aumentando gradualmente para 4 a 5 metros, entre hoje e a madrugada de segunda-feira.

Estes dez distritos estão também sob aviso amarelo por causa do vento forte, com rajadas até 90 quilómetros por hora no litoral e até 100 quilómetros por hora nas terras altas.

O IPMA alerta ainda para uma forte descida de temperatura, com possibilidade de neve nas terras altas.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica, ao passo que o laranja, o segundo mais grave, indica uma situação de risco elevado.

De acordo com informação disponibilizada à Agência Lusa na quinta-feira, as temperaturas vão descer até 10 graus Celsius durante o fim-de-semana em algumas regiões do continente devido a uma massa de ar muito frio.

