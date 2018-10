Aliança marca primeiro congresso para Fevereiro em Évora

O primeiro congresso do partido de Pedro Santana Lopes vai realizar-se em Évora, nos dias 9 e 10 e Fevereiro. A notícia é avançada este sábado pelo semanário Sol que entrevista o líder do Aliança.

Há pouco mais de quinze dias, o PÚBLICO já tinha anunciado que os apoiantes de Santana Lopes se reuniriam em conclave no primeiro fim-de-semana de Fevereiro em Torres Vedras, Porto ou Évora. Foi escolhida a terceira opção.

PUB

Ao que o PÚBLICO apurou, a comissão instaladora do partido terá 21 elementos e a comissão executiva será formada por sete membros. No congresso serão eleitos os órgãos da Aliança: o senado (que é equiparado ao Conselho Nacional, que costuma ser o órgão máximo entre congressos), o conselho de jurisdição e a comissão de auditoria.

PUB

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na longa entrevista ao Sol, Pedro Santana Lopes assume que o seu desejo é conseguir eleger 15 deputados e arrisca dizer que "a Aliança está preparada para ir para o Governo". Confiante, Santana afirma: "Vamos alcançar um lugar de relevo no sistema partidário português. Vamos ser um médio/grande partido".

Sobre as primeiras eleições a que a Aliança concorrerá, as europeias de 26 de Maio de 2019, o líder do partido recém formalizado pelo Tribunal Constitucional revela que no interior da Aliança querem que ele seja cabela de lista a esse acto eleitoral. "Mas não quero ir para o Parlamento Europeu (PE)", repete. E acrescenta: "Tenho duas hipóteses para o PE. Pode ser alguém de fora da política".

Questionado sobre a forma como foi escolhido o nome do seu partido, Santana explica que foi um nome que sempre gostou e rejeita a ideia de que tenha sido através de um focus group. "Sabe o que foi o focus group? Juntei a malta mais nova, no meu escritório, e disse entre as várias hipóteses - não paguei a nenhum focus group para se reunir. Poderia ser Aliança Popular, Aliança Popular Democrática, Aliança. Nove em dez escolheram só Aliança."

PUB