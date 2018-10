Diário do ressabiamento, segundo volume

Foi apresentado na Gulbenkian, numa sala meia vazia (ou meia cheia consoante as sensibilidades), o segundo volume das memórias de Aníbal Cavaco Silva referentes ao período em que foi Presidente da República.

Pertenço a uma geração que cresceu quando Cavaco Silva era primeiro-ministro e já em idade adulta testemunhei o sentido de Estado que conferiu ao exercício da função presidencial, sendo muita das vezes parco em comentários, quando o país ansiava por eles.

O tom das memórias agora apresentadas pouco lisonjeiro para muitos dos actores políticos do passado e do presente. É sobretudo um diário em que Cavaco Silva destila ressabiamento secundando o plano das memórias daquele que ousa dizer que não é político. Comparativamente a muitas das memórias que chegam à nossa estampa estas são sem dúvida um puro ajuste de contas que em nada contribuem para o esclarecimento cabal dos cidadãos.

A falta de sentido de Estado, que muitas vezes lhe reconheci, vai ao pronto de revelar conservas pessoais entre titulares de órgãos de soberania e tecer considerações sobre o Governo da República que ainda se encontra em funções, quando deveria ter pelo menos o bom senso de esperar pelo fim da legislatura para que os portugueses pudessem fazer a sua avaliação.

Não é de estranhar que o político profissional, que o é de facto, que mais tempo esteve em exercício de funções executivas no pós 25 de Abril, tenha diante de si uma sala meia vazia para a apresentação das suas memórias! Este exercício de prestação de contas em nada dignifica os políticos, levando ao afastamento progressivo dos cidadãos da política, em especial dos jovens.

Bruno Antunes, Lisboa

Mau exemplo

Não são as forças de segurança, que devem dar o exemplo para segurança de todos nós cidadãos? Então que país é este em que as forças de segurança se manifestam em frente ao Parlamento. Tensões no Parlamento entre polícias, em protesto a levantarem barreiras, concentrando-se em frente da Assembleia da República. Chegando ao ponto de provocarem o corte de ruas e transportes públicos que não circularam. Então, como cidadão, tenho todo o direito em não confiar nestes manifestantes.

Mário da Silva Jesus, Codivel

Polícias

Na quinta-feira o país assistiu a um "espectáculo" vergonhoso - confrontação de polícias contra polícias. Vergonha que o país já tinha visto em Novembro de 2013, em pleno governo PSD/CDS, quando os elementos das forças de segurança conseguiram invadir as escadas do Parlamento, com confrontos físicos. Vivemos num país em que se mata uma pessoa para roubar "meia dúzia de euros", um polícia é assassinado porque prendeu um traficante de droga, e o Estado nunca deu, dá ou dará uma compensação justa, como por exemplo aumentar as forças de segurança.

Tomaz Cardoso de Albuquerque, Lisboa

