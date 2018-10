Pelo menos oito mortos confirmados em ataque a sinagoga em Pittsburgh, Pensilvânia

Um ataque a tiro a uma sinagoga, este sábado, em Pittsburgh, estado norte-americano da Pensilvânia, terá resultado em pelo menos oito vítimas mortais, segundo relata a CBS.

De acordo com os meios de comunicação no local, o atirador entregou-se às autoridades. O suspeito é um homem branco de 46 anos de idade. Entrou na sinagoga armado com uma semiautomática AR-15 e terá gritado "Todos os judeus têm de morrer", escrevem os meios de comunicação locais.

Segundo o relato da CBS, houve uma troca de tiros entre as autoridades e o atacante. Pelo menos três polícias terão ficado feridos, assim como o atacante.

No âmbito da investigação, as autoridades estão, neste momento, a conduzir uma revista ao edifício.

O ataque começou pelas 11h locais (14h em Lisboa) e o alvo, segundo confirma a polícia local, é a sinagoga Árvore da Vida, num bairro judeu da cidade. Os residentes foram aconselhados pelas autoridades a manter-se em casa.

O presidente norte-americano, Donald Trump, está a acompanhar a situação, fez saber através do Twitter.

