As águas não são todas iguais, palavra de water sommelier

Quando chegamos à Unicer, em Leça do Balio, no Porto, somos recebidos numa sala onde, sobre a mesa, estão dispostos alguns copos de pé e, à sua frente e perfiladas segundo uma ordem, quatro tipos diferentes de água. “As águas não são todas iguais e as pessoas têm que perceber isso”, diz Manuel Antunes da Silva, de 52 anos. Formado em Geologia, mas a trabalhar com águas minerais há já 27 anos, Manuel é o primeiro e o único water sommelier nacional, certificado pela Doemens, uma empresa alemã.

Desde 2002 que Manuel trabalha no Super Bock Group, onde é, neste momento, director técnico das concessões hidrominerais. A formação em Geologia deu-lhe a base para a compreensão de todos os processos hídricos, o trabalho profissional e conhecimento das águas deram-lhe a vontade de querer aperfeiçoar e afinar a própria destreza na prova de água, o que o levou até à Alemanha para, ali, se certificar como water sommelier, na academia Doemens.

PUB

A história que nos é ensinada desde cedo de que a água não tem cor, cheiro ou sabor acaba por ser questionada e contestada por quem a prova e é especialista na área. As diferenças são notáveis e têm a ver com a sua origem, ou seja, com a forma como a própria natureza trabalha. “Cor, nenhuma delas tem”, “cheiro também não, ou alguma coisa estaria mal”, mas sabor sim, aliás, “aroma”. Para fazer a comparação, são-nos dadas a provar, primeiro, duas águas “lisas de baixa mineralização”, como lhes chama Manuel, ou seja, em linguagem corrente, águas sem gás. “A diferença é muito pequena porque são de baixa mineralização”, apontou Manuel. “Tomou café? Não? Então, à partida, vai correr bem.” De seguida, provamos duas águas gasocarbónicas. “Sentiu a diferença? Não tem mais gás, sente-se mais.” Para um leigo na matéria será difícil notar a diferença, mas a função de Manuel é a de perceber e distinguir os diferentes componentes numa água.

PUB

Foto Carta Geológica de Portugal

PUB

Como se sente, afinal, o sabor da água, se, no fim de contas, sempre fomos ensinados que a água não tem sabor? “Sente-se no final, por causa dos aromas que ficam na boca. Quando inspiramos, depois de a beber, é que vem algum do sabor do cheiro, é o aroma que sentimos”, aponta o especialista.

“Eu acho que o fundamental [num water sommelier] é perceber todas estas questões da água, que são todas diferentes; desenvolver a capacidade de conseguir encontrar as particularidades de cada água e cada grupo de águas. Apesar de não serem todas iguais, haverá águas com características e aplicações semelhantes. É importante desenvolver a afinação da capacidade de saber destrinçar entre os diversos grupos de águas e saber adequá-los a cada tipo de consumo”, diz Manuel Antunes da Silva. A formação em Geologia levou-o a perceber que todas as diferenças encontradas nos diversos tipos de água se relacionam com algo bem mais profundo: a forma como a água se comporta no seu ciclo. “Como a água vai lá abaixo, circula e recebe todos os minerais. As pessoas apercebem-se depois da diferença de uma água para a outra e é evidente que a fábrica, natureza, tem que funcionar de maneira diferente no fabrico de uma e outra.”

PUB

Foram estes processos que apaixonaram Manuel e o fizeram querer aprofundar ainda mais o seu conhecimento. “Sempre trabalhei na parte das captações, na gestão das explorações, e isso ainda faz parte do meu trabalho”, reflecte. “Ao longo do meu percurso, conhecer e provar as águas, quer nas fábricas quer nas captações, fez com que fosse ficando interessado nesta questão da prova”, acrescenta. A sua função de water sommelier pode resumir-se desta forma: um profissional que tem em conta todos os processos que envolvem a água desde o início do seu ciclo hidrológico até chegar às captações para ser, então, engarrafada. A partir daí, na prova de água, o profissional será capaz de distinguir todas as particularidades a que a água é votada.

Foto Martelo de geólogo

Será fácil comparar a função — Manuel chama-lhe assim mesmo, função e não trabalho, porque acarreta muito mais do que um simples momento de prova de água — que o water sommelier desempenha à da prova de cerveja ou vinho. No entanto, tanto o vinho como a cerveja carregam sabores e aromas mais fortes. A prova de água torna-se, por isso, num processo longo de treino e aprimoramento do paladar e dos restantes sentidos. “Não é algo que aconteça de um dia para o outro”, reflecte Manuel Antunes da Silva.

E a prova de água é fundamental para consciencializar os consumidores sobre cada uma das águas disponíveis e os seus componentes. “A intenção é a de tentar despertar o interesse das pessoas sobre o que é a água”. “Da mesma maneira que [elas] sabem saborear um vinho”, também podem saborear uma água, desde que adquiram “o gosto”.

Foto Bússola de geólogo

Além disso, um water sommelier deve conseguir harmonizar todos os elementos de uma refeição — há, aliás, vários espaços de restauração que têm cartas de águas. “Este é um trabalho que demora, porque não há uma regra que diga que esta água serve para aquele prato ou aquele vinho. Por isso, as coisas têm que ser experimentadas e temos que ter a certeza que uma coisa bate certo com a outra”, explica Manuel Antunes da Silva. “Não pode haver nenhum elemento da refeição a sobrepor-se a outro, não podemos ter uma água que anule o sabor do vinho”, conclui. E acrescenta que “este é um processo que tem que ser desenvolvido espaço a espaço, para o tipo de comida de cada local”. Por exemplo, a acompanhar a tradicional feijoada deve estar uma “água mais encorpada” — gaseificada —, de modo a contrabalançar todos os ingredientes mais “pesados” do prato.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Um dia, Manuel gostava que o consumo de água fosse feito tendo em conta os seus componentes, como acontece “com outros produtos alimentares”, através da consulta do seu rótulo. “Acho que o nosso mercado se foca muito pouco na água e mais no líquido”, atira. O que é que isso quer dizer? “Se quero beber, vou beber alguma coisa que me mate a sede e não me preocupo com o que é essa água: se é natural ou se é tratada”, aponta. “As pessoas devem pensar na água como um bem alimentar e não só como algo para matar a sede.”

Resposta rápida Como se faz uma prova de água? Na prova de água, devemos olhar para a água e ver o seu aspecto. Deve pegar pelo pé do copo e ver como a água se comporta. Devemos cheirar e depois então provar. A provar, deve-se fazer a água correr a boca toda e só depois deglutir. Há águas boas e más? Isso depende do seu paladar, do seu gosto. Quando um water sommelier descreve a água não descreve como sendo melhor ou pior que a outra, embora se possam fazer distinções e há prémios internacionais. Como foi a sua formação? Foram duas semanas, muito intensas! Provámos águas fundamentalmente alemãs e daquela zona da Europa Central. Só na Alemanha há 200 marcas de águas diferentes e coisas completamente diferentes umas das outras.

Texto editado por Sandra Silva Costa

PUB