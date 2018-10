Wolverhampton em queda na Premier League

Está em quebra a equipa mais portuguesa da Premier League inglesa. Neste sábado, o Wolverhampton Wanderers, de Nuno Espírito Santo e de uma mão-cheia de internacionais portugueses, sofreu a sua segunda derrota consecutiva na competição, ao perder por 1-0 no campo do Brighton & Hove Albion, em jogo da 10.ª jornada.

Um golo do veterano avançado de 35 anos Glenn Murray, aos 48', deu os três pontos ao Brighton e confirmou o mau momento dos "wolves", que tiveram de início Rui Patrício, João Moutinho, Rúben Neves e Hélder Costa, com Diogo Jota e Ivan Cavaleiro a entrarem na segunda parte.

Foto Livescore

Foi o terceiro desaire da temporada e o segundo consecutivo para o Wolverhampton. Antes, tinham perdido com o Leicester na segunda jornada, tendo depois sofrido uma derrota caseira com o Watford. A equipa de Nuno mantém-se com 15 pontos, mas pode ser ultrapassada no domingo pelo Manchester United, caso a equipa de José Mourinho triunfe em casa no duelo com o Everton, de Marco Silva.

Quem se vai manter no topo da classificação é o Liverpool, que desfez o Cardiff em Anfield por 4-1, com dois golos de Sadio Mane, um de Mo Salah e outro de Shaqiri. Os "reds" continuam invencíveis na Premier League, com 23 pontos, podendo, no entanto, ganhar a companhia do Manchester City na liderança, se os homens de Guardiola triunfarem na segunda-feira, em Wembley, frente ao Tottenham.

Na cauda da classificação ainda há duas equipas que não conseguiram vencer na Premier League e com o mesmo número de pontos (3). O Newcastle, de Rafa Benítez, não conseguiu melhor que um empate sem golos no terreno do Southampton, enquanto o Huddersfield perdeu por 3-0 no campo do Watford.

