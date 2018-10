Ricciardo "destrona" Verstappen e garante pole no GP México

Daniel Ricciardo, piloto australiano da Red Bull, conquistou este sábado a primeira pole position da escuderia austríaca no México, onde domingo se disputa o antepenúltimo Grande Prémio de Fórmula 1 da temporada.

Ricciardo obteve o melhor tempo na Q3, ao completar a volta ao Autódromo Hermanos Rodriguez em 1m14,759s, novo recorde do circuito, dando sequência ao desempenho da Red Bull nos treinos livres, que o companheiro Max Verstappen dominou, acabando por ter de contentar-se com o segundo lugar da grelha, a 0,026s do australiano.

PUB

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou o terceiro melhor tempo (a 0,135s de Ricciardo), à frente do Ferrari do alemão Sebastian Vettel (a 0,211s), que terá de vencer e esperar que Hamilton não entre nos sete primeiros classificados para evitar que o campeão em título se consagre pentacampeão no México.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

RICCIARDO: "Monaco's the only place I've ever done it before... I think it was really close with Max, a few thousandths!" #MexicoGP ???? #F1 pic.twitter.com/XEeSaEeqJt — Formula 1 (@F1) October 27, 2018

PUB

Q3 CLASSIFICATION



It's @redbullracing's first 1-2 in qualifying since USA 2013!



The title rivals will line up next to one another on the second row ??#MexicoGP ???? #F1 pic.twitter.com/QafdT1vkb1 — Formula 1 (@F1) October 27, 2018

PUB