Reviravolta da Juventus com sabor a Ronaldo

Foi para isto que a Juventus pagou mais de 100 milhões de euros ao Real Madrid por Cristiano Ronaldo, para ele ser decisivo, seja a ter sangue frio na hora de marcar um penálti, seja a "inventar" um golo do outro mundo num momento de inspiração. Foi o que aconteceu neste sábado em Empoli. A "Juve" passou por um mau bocado, esteve a perder, mas contou com os golos de CR7 para triunfar por 1-2 e manter-se invencível e no comando da Série A italiana.

Foi o Empoli, uma equipa de fundo da tabela, a dar ao jogo o seu primeiro momento de grande espectáculo, colcando-se em vantagem com um grande golo do veterano avançado Ernesto Caputo (28'). Surpreendida pela iniciativa do adversário, a vecchia signora não conseguiu responder de imediato e foi para o intervalo a perder.

PUB

A segunda parte foi uma história completamente diferente. Aos 54', o árbitro assinalou uma falta sobre Dybala na área da Juventus e, da marca dos 11 metros, Cristiano Ronaldo não falhou. Nem sequer festejou com o seu habitual salto e aterragem de matador. Foi buscar a bola no fundo da baliza, com pressa para completar a reviravolta. Não haveria de demorar muito mais.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Aos 70', numa jogada de contra-ataque da formação de Turim, Ronaldo chegou perto da área do Empoli e, sem ninguém na frente, alvejou a baliza com um fortíssimo e colocado remate que não deu quaisquer hipóteses ao guardião Provedel, naquele que terá sido o seu momento mais espectacular desde que assinou pela equipa de Turim.

PUB

Só com a vitória bem encaminhada é que Ronaldo festejou sem qualquer constrangimento aquele que foi o seu sétimo golo ao serviço da Juventus (todos no campeonato), sendo já o segundo melhor marcador da Série A, apenas atrás dos nove marcados por Piatek, o polaco do Génova.

Com este triunfo, a Juventus vai manter-se mais que tranquila no comando do campeonato, com 28 pontos em 30 possíveis, e uma boa vantagem sobre a concorrência mais próxima, o Nápoles (21), que recebe neste domingo a Roma.

PUB