Rafael Leão estreia-se a marcar pelo Lille

Há uns meses era um dos nove jogadores a rescindir unilateralmente com o Sporting alegando justa causa, neste sábado estreou-se a marcar pelo clube que o acolheu. No seu primeiro jogo a titular pelo Lille, Rafael Leão marcou o golo que deu o triunfo à sua equipa sobre o Caen por 1-0, em jogo a contar para a 11.ª jornada da Ligue 1.

Antes deste sábado, o jovem avançado formado nas escolas do Sporting apenas tinha feito 12 minutos pela formação francesa, mas, desta vez entrou de início e foi decisivo, numa rápida jogada de contra-ataque. Lançado por Nicolas Pepe, Leão conduziu a bola até à grande área e marcou num remate cruzado sem hipótese para o guarda-redes do Caen.

Com este triunfo, o Lille, que teve também José Fonte e Xeka no "onze" (Rui Fonte entrou aos 67' para o lugar de Leão), passou a somar 25 pontos, mantendo-se no segundo lugar, apenas atrás do PSG, que já leva 30 pontos em dez jogos, defrontando neste domingo o Marselha.

Quem continua sem dar grandes sinais de vida é o Mónaco, que continua sem ganhar desde que Thierry Henry substituiu Leonardo Jardim no comando técnico. Destas vez, os monegascos não conseguiram melhor que um empate (2-2) em casa frente ao Dijon, e continuam em penúltimo lugar do campeonato, com apenas sete pontos.

