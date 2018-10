Helicóptero do dono do Leicester City despenha-se junto ao estádio

Um helicóptero pertencente a Vichai Srivaddhanaprabha, o proprietário do Leicester City, despenhou-se e foi destruído pelas chamas, este sábado, num parque de estacionamento do estádio do clube inglês.

Desconhece-se para já quem seguia a bordo do aparelho e se há vítimas resultantes do acidente, que ocorreu depois do jogo deste sábado entre o Leicester e o West Ham, que terminou num empate a uma bola.

Segundo um jornalista da televisão britânica Sky News, que testemunhou o acidente, o helicóptero tinha descolado do relvado do estádio e, ao sobrevoar o parque de estacionamento do recinto, terá sofrido uma falha no rotor de cauda.

