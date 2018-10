Filipa Martins em destaque na qualificação para os Mundiais

Filipa Martins foi neste sábado a portuguesa mais bem pontuada na qualificação para o Campeonato do Mundo de ginástica artística, ao contabilizar 50.366 pontos no all around da competição, que decorre em Doha.

A ginasta do Sport Club do Porto somou 11.400 pontos na trave, 12.500 no solo, 13.400 nos saltos e 13.066 nas paralelas assimétricas, tendo sido a melhor representante nacional em todas os aparelhos.

Mariana Pitrez e Beatriz Dias somaram 45.766 pontos, enquanto Mariana Marianito contabilizou 45.098.

A classificação da qualificação vai ficar decidida no domingo, quando todas as 265 ginastas concluírem a prova.

